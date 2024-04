Sciopero treni 11 aprile 2024 | orari e fasce garantite per nazionali e regionali La tabella in Pdf

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8– Si annunciano nuovi disagi per chi deve viaggiare in treno giovedì 11. Le segreteriedelle organizzazioni sindacali Fil-Cgil e Ultrasporti hanno proclamato unonazionale del personale del Gruppo Fs italiane, in adesione a unogenerale di quattro ore, dalle 9 alle 13 di giovedì 11. È escluso dalla protesta il personale della Divisione Business Regionale della Campania ditalia, che sciopererà per 8 ore, dalle 9 alle 17 di venerdì 12. Loè generale, proclamato da Cgil e Uil, e riguarda tutti i settori privati, per i quali sono previste 4 ore di protesta, ad eccezione dell’edilizia che ne prevede 8, con ...