Sciopero mezzi giovedì 11 aprile | trasporti a rischio a Roma | Milano | Firenze e Napoli Orari e fasce di garanzia di bus | metro e treni

Trasporti, giovedì Sciopero di 4 ore: treni fermi, bus e metro a rischio, voli regolari - L’Irpinia sciopera giovedì 11 aprile 2024 con corteo a partire dalle 10.30 per dire insieme a tutte le piazze del Paese. Adesso Basta! Basta con una politica che non guarda al lavoro… Leggi ...informazione

Il prefetto precetta i lavoratori Atm: a Milano non ci sarà più Sciopero - A Milano non ci sarà più lo Sciopero dei mezzi Atm in programma per giovedì 11 aprile 2024. Il Prefetto Claudio Sgaraglia ha scelto di precettare i lavoratori del Gruppo Atm intenzionati a incrociare ...milanotoday

Prefetto Milano precetta lavoratori Atm per G7 Trasporti - Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha riunito stamattina il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica e, dopo averne acquisito il parere unanime, ha disposto la precettazione de ...ansa