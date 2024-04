(Di lunedì 8 aprile 2024) Bus e metropolitane si fermano d20 a fine turno a Roma e Milano. Possibile blocco d13 a Napoli Nuova giornata digenerale nazionale,11, proclamato per 4 ore da Cgil e Uil in tutti i settori privati e 8 ore nei settori dell'edilizia. Dal trasporto pubblico

Disagi in arrivo la prossima settimana anche nella Capitale per effetto dello Sciopero dei trasporti che si svolgerà al livello nazionale. A Roma saranno coinvolte anche le maggiori aziende del TPL, ... (ilcorrieredellacitta)

Sciopero giovedì 11 aprile, dai trasporti alle Poste stop di 4 ore in tutta Italia: Nuova giornata di sciopero generale nazionale, giovedì 11 aprile, proclamato per 4 ore da Cgil e Uil in tutti i settori privati e 8 ore nei settori dell'edilizia. Dalle Poste al trasporto pubblico - con stop per bus e ...

Sciopero di Cgil e Uil con flash mob a Ravenna in piazza XX Settembre: 'Cgil e Uil hanno proclamato per tutti i settori privati quattro ore di sciopero generale (le ultime di ogni turno) di tutti i settori privati e di 8 ore per il settore edile per giovedì 11 aprile. I sindacati invitano tutte le lavoratrici e i lavoratori ad aderire e ...