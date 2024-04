(Di lunedì 8 aprile 2024)112024 di 4 ore contro i morti sul lavoro indetto da Cgil e Uil per tutti i lavoratori deiprivati, compresi poste, metalmeccanici, sanità privata e trasporto pubblico locale e ferroviario. Le modalità saranno diverse per ogni settore edifferenti da città a città. Cantieri fermi, invece, perché per il settore edile loè stato esteso a 8 ore.

Con lo slogan ‘Adesso Basta’ si terrà giovedì 11 aprile lo Sciopero generale , proclamato da Cgil e Uil, di quattro ore in tutti i settori privati , otto in quello dell’ edili zia, con manifestazioni ed ... (quifinanza)

Sciopero generale giovedì 11 aprile, a rischio anche i trasporti: le fasce orarie e i settori coinvolti - Sciopero generale giovedì 11 aprile 2024 di 4 ore contro i morti sul lavoro indetto da Cgil e Uil per tutti i lavoratori dei settori privati, compresi ...fanpage

Sciopero di Cgil e Uil con flash mob a Ravenna in piazza XX Settembre - “Cgil e Uil hanno proclamato per tutti i settori privati quattro ore di Sciopero generale (le ultime di ogni turno) di tutti i settori privati e di 8 ore per il settore edile per giovedì 11 aprile. I ...ravennawebtv

(CR) Filt-Cgil Sciopero del trasporto pubblico locale il prossimo 9 aprile - Durante lo Sciopero si terrà un presidio davanti alla Prefettura di Cremona per la sicurezza dei lavoratori dei trasporti dalle ore 16.00 alle 19.00 ...welfarenetwork