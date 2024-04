Sciopero dell’11 aprile | 5 cortei nelle Marche | è emergenza sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ancona, 82024 - In vista dellogenerale dell'11(leggi qui le motivazioni),sono previste 5 manifestazioni nei capoluoghi di provincia. L'agitazione, lo ricordiamo, è promossa da Cgil e Uil, dura di 8 ore per i settori di edilizia, legno, laterizi e lapidei e 4 ore per tutti gli altri settori privati. Una situazione preoccupante, quella marchigiana: oltre 40 incidenti sul lavoro al giorno dove i più penalizzati sono giovani e precari in un mercato del lavoro che vede meno del 10% dei contratti attivati nell'ultimo anno a tempo indeterminato. Dove sono le manifestazionisono previste 5 manifestazioni nei capoluoghi di provincia: - Ancona, dalle 10, con corteo da piazza ...