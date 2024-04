Sciopero Air Dolomiti 8 aprile | possibili disagi per i passeggeri

(Di lunedì 8 aprile 2024) Idi Airsono avvertiti: una giornata nera è prevista per l’82024, poiché i piloti della compagnia aerea hanno proclamato unodi 24 ore. La decisione è stata presa in seguito al mancato rinnovo del contratto e al persistente degrado delle relazioni industriali. La notizia è stata annunciata dalla Uiltrasporti, il sindacato maggiormente rappresentativo dei piloti all’interno del Gruppo Lufthansa. LoAir: la nota del sindacato “Questoè il risultato diretto della frustrazione dei piloti di Airriguardo al mancato rinnovo del contratto, che è scaduto da oltre 10 anni”, ha dichiarato la Uiltrasporti. “Nonostante oltre un anno di trattative, le proposte avanzate dalla compagnia sono ...

