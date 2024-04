Sciopero 11 aprile | trasporti a rischio a Roma | Milano | Napoli | Firenze | orari e fasce di garanzia di bus | metro e treni

Sciopero generale giovedì 11 aprile 2024 di 4 ore contro i morti sul lavoro indetto da Cgil e Uil per tutti i lavoratori dei settori privati, compresi poste, metalmeccanici, sanità privata e ... (fanpage)

Bologna, 8 aprile 2024 – “Adesso basta morti sul lavoro e per una giusta riforma fiscale, oltre alla necessità di avere un nuovo modello sociale di fare impresa”. Sono queste le ragioni e gli ... (ilrestodelcarlino)

Milano, 8 aprile 2024 – In arrivo una giornata complicata per pendolari e viaggiatori: giovedì 11 aprile è il giorno scelto dai sindacati Cgil e Uil per uno Sciopero nazionale generale dei ... (ilgiorno)