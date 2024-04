Sciopero 11 aprile 2024 | Atm e Trenord | metro | bus | tram e treni a rischio Orari e fasce di garanzia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano, 8– In arrivo una giornata complicata per pendolari e viaggiatori: giovedì 11è il giorno scelto dai sindacati Cgil e Uil per unonazionale generale dei lavoratori di tutti i settori, ma i disagi più grandi, come sempre, potrebbero verificarsi nel settore dei trasporti, con i mezzi pubblici e i convogli regionali che potrebbero fermarsi. Vediamo tutto più nel dettaglio.Fs Italiane e Italo Atm I motivi della protestaI primi a fermarsi, alle 9 del mattino, saranno i ferrovieri. In una nota, la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, ha fatto sapere che “per la giornata di giovedì 11, è stato proclamato uno ...