Schmidt candidato sindaco a Firenze | a Napoli gli ‘interim’ nei musei iniziano a esser troppi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il tedesco – o meglio, dal novembre 2023 il cittadino italiano – Eike, 56 anni, è ufficialmente ildiper il centrodestra. Svelato il segreto di Pulcinella!si è messo in aspettativa al Ministero della Cultura come direttore generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte e intanto sogna Palazzo Vecchio. Torna a, dove raggiunge sua moglie, la storica dell’arte Roberta Bartoli, che non ha mai voluto prendere nemmeno in considerazione l’idea di trasferirsi a. Sono in molti già a rimpiangere l’ex direttore Sylvain Bellenger.si è insediato il 15 gennaio 2024, soli 82 giorni, appena 13 settimane, giusto il tempo di gustare un buon caffè e capire chenon è ...