Schlein riparta da me Goggia scherza da Fiorello sui due piedi sinistri

A Sofia Goggia non resta che scherzarci su quella foto apparsa in copertina su Sette che la ritrae con due piedi sinistri . A «VivaRai2!» la campionessa azzurra si diverte con Fiorello , commentando ... (open.online)

Viva Rai 2, Sofia Goggia commenta con Fiorello i due piedi sinistri sulla cover: “La Schlein vuole ripartire dai miei piedi” - Selvaggia Lucarelli deride Sofia Goggia: "Il grafico di Kate Middleton colpisce ancora“, ma la nonna la difende Selvaggia non le manda certo a dire alla sciatrice… Leggi ...informazione

Sofia Goggia scatenata da Fiorello sui due piedi sinistri: «Pensavo che l’operazione fosse andata bene. Ora Schlein riparta da me» – Il video - A Sofia Goggia non resta che scherzarci su quella foto apparsa in copertina su Sette che la ritrae con due piedi sinistri. A «VivaRai2!» la campionessa azzurra si diverte con Fiorello, commentando que ...informazione

Europee, il grande risiko Pd. I dubbi di Schlein: capolista o no A rischio la rielezione delle donne - Oggi il dossier candidature approda in segreteria. La leader potrebbe rubare voti alle eurodeputate uscenti. Picierno: "Un problema di femminismo". Corsa affollata al Centro, Bonaccini in pole positio ...quotidiano