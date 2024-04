Scherma Assoluti | qualificazione regionale ai campionati italiani Gold

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Per il clubJesi podio per Barboni (spada), Chiaramonti e Durruty (fioretto maschile), Segat e Monti (fioretto femminile) VALLESINA, 8 aprile 2024 – Prova dideidella categoriain Ancona. La due giorni di gare, organizzata dal club schermistico dorico, è stata inaugurata sabato dalla competizione di Spada maschile che ha visto salire i primi due gradini del podio rispettivamente da Silvio Scordi e Pietro Mezzabotta dell’Accademia dellaFermo. 3° ex aequo Tommaso Pensato del ClubRecanati e Federico Barboni del ClubJesi. Oltre agli atlteti poc’anzi citati risulta qualificato alla fase nazionale anche Fabio Capodaglio, del Club ...