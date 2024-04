Scandali rossi | si dimette Gallo jr in Piemonte Il Pd annuncia un “codice etico” per i candidati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nuova tegola sul Partito democratico. Dopo il “caso Bari” che ha portato allo strappo tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, insi è dimesso domenica sera il capogruppo regionale Pd, Raffaelle, figlio di Salvatore “Sasà”, ex manager di Sitaf indagato per estorsione, peculato e violazione della normativa elettorale.jr lascia il suo incarico in Consiglio regionale e ritira la propria candidatura per le elezioni di giugno. “In merito all’indagine Echidna della Dda di Torino sottolineo con forza la mia totale estraneità a comportamenti e fatti anche solo lontanamente assimilabili a vicinanza all’Ndrangheta”, dice in una nota il capogruppo regionale del Pd inRaffaele. Le intercettazioni sui rapporti con le cosche e la presa di distanza di ...