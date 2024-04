Scacco dell’ultradestra a Netanyahu | Senza un attacco a Rafah faremo cadere il governo E lui | c’è una data

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tel Aviv, 8 aprile 2024 – Un accordo fra Israele e Hamas per una tregua a Gaza che includa l’ingresso di maggiori aiuti umanitari e la liberazione di decine di ostaggi israeliani (sui 133 ancora a Gaza) appare più vicino, dopo una nuova tornata di colloqui al Cairo alla predel capo della Cia Bill Burns. "Continuiamo ad agire per conseguire i nostri obiettivi, in primo luogo la liberazione di tutti i nostri ostaggi ed il raggiungimento di una vittoria assoluta su Hamas" ha ribadito il premier Benyamin, dopo essere stato aggiornato su quei negoziati. A destra, civili palestinesi tra le rovine di Khan Yunis; a sinistra, il premier Benjamin, 74 anni Domenica scorsa – anche per sostenere quelle trattative – la Divisione 98 dell’esercito israeliano ha lasciato Khan Yunis (principale città nel Sud della ...