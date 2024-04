Sant’Agostino senza affanni Un punto che accontenta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sanpaimola 1 S. Agostino 1 SANPAIMOLA: Mordenti, Vecchi (22’ st Turrini), Landini, Fusari, Salcuni, Succi, Venturi, Bugani, Bonavita, Togni, Bezzi. All.: Orecchia. S. AGOSTINO: Costantino, Ceneri, Zanon, Schiavon, Fiorini, Roda, Franchi, Lenzi (31’ st Pasquini), Gherlinzoni (35’ st Giovanardi), Guerzoni, Figliomeni (7’ st Matta).All.: Biagini. Arbitro: D’Ovidio di Bologna. Reti: 14’ st Bonavita (Sa), 17’ st Gherlinzoni (S.). Note: ammoniti: Vecchi (Sa). Termina in parità, con una rete per parte, la partita tra Sanpaimola e. Le due squadre vanno a dividersi la posta in palio e con unciascuno la loro posizione in classifica non subisce particolari mutamenti. Zona pressoché tranquilla per entrambe le squadre, considerando quanto accaduto ultimamente nella parte bassa della classifica. Nella prima parte della partita ...