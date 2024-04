Sanitari aggrediti a Napoli | istituito speciale pool in Procura

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusato di avere aggredito i medici dell’ospedale Cardarelli l’uomo arrestato dai carabinieri della compagnia Vomero dial termine di indagini coordinate dallonella VII sezione delladitore aggiunto Pierpaolo Filippelli) appositamente per per fronteggiare il triste e dilagante fenomeno delle aggressioni ai danni dei. I carabinieri e i magistrati partenopei contestano all’indagato i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e calunnia ai danni dei medici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

