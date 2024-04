Sanità | liste d' attesa delle visite sempre bloccate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Vorrei tranquillizzare l’Assessore regionale allaSaltamartini ed il Presidente della Regione Marche Acquaroli informandoli che sono ancora vivo. Spero che non si siano preoccupati troppo del mio stato di salute. Mi dispiacerebbe veramente tanto. Del resto non è colpa loro se con una richiesta di visita pneumologica urgente fatta dal mio medico curante il Cup dell’ospedale di Pesaro non riesce a trovare un posto demandando il caso alla Direzione (?). In compenso sono stato rassicurato che mi avrebbero chiamato entro tre giorni. Non è certamente colpa loro se dopo tre settimane ancora non si è sentito nessuno. Voglio tranquillizzarli anche sulla salute di mia moglie che avrebbe dovuto fare una colonscopia ma per la quale il posto non c’è . Per ora è viva anche Lei. La colpa è la nostra. Non ci si ammala così all’improvviso senza avvisare per tempo. Vorrei anche ...