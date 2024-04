(Di lunedì 8 aprile 2024)diha avviato uninnovativo unico nel suo genere che ridisegna le modalità di lavoro e gli effetti sugli utenti. “e digitalizzazione: buone prassi per eccellere”, l’evento diè previsto per11 aprile a, alle ore 9,30, presso la sede della Camera di Commercio in via Roma, 75. Aziende leader del settore dell’innovazione e dell’ICT come Oracle, KPMG,Fastweb e Healthy Reply stanno realizzando perdiapplicazioni innovative ad hoc. Ha preso il via un percorso di cambiamento che consente di dare una marcia in più allacampana e che investe tre linee principali di intervento: la Data Analytics e Controllo di Gestione; la valutazione delle ...

«La ricerca è imprescindibile in ambito sanitario . Non esiste una buona assistenza senza un'ottima ricerca: sono due punti strettamente interconnessi e parlando di futuro del... (quotidianodipuglia)

Sanità, l'Ue benedice Smart Clinic: ok all'intesa Generali - Gruppo San Donato: Salute e innovazione, Gruppo San Donato - Generali Italia insieme per la rete di Smart Clinic: ora c'è via libera della Commissione Ue Via libera dalla Commissione europea all'ingresso nel capitale di Smart Clinic , una srl che finora faceva capo unicamente al Gruppo San Donato (Gsd), da parte di Generali Italia e di Gk Holding ...

Sanità, al via processo di transizione digitale per l'Asl di Caserta: giovedì la presentazione: Ha preso il via un percorso di cambiamento che consente di dare una marcia in più alla sanità campana e che investe tre linee principali di intervento: la Data Analytics e Controllo di Gestione; la ...