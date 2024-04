San Giovanni verso il voto I civici | “non accettiamo diktat dal centro destra”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arezzo, 08 aprile 2024 – "La trattativa è ancora aperta. A patto che ilnon detti alcuna condizione. La nostra presenza in città è fuori discussione e nonalcun. Chi vuole aderire al nostro progetto civico è il benvenuto". Questa la posizione delle liste civiche sangiovannesi a poche ore dall'ultimatum lanciato daldi San, che si è detto disposto ad appoggiare la candidata Lisa Vannelli, a patto di presentare una lista con i simboli di partito. Una proposta irricevibile per i, che invece hanno sempre posto come condizione quella di presentarsi in Alleanza senza i loghi di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Ma difficilmente si troverà una sintesi, anche perché al vertice tra i due ...