San Giovanni Finiti i lavori in Viale Gramsci

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arezzo, 08 aprile 2024 – Una strada del centro di Sanimportantissima adesso messa in sicurezza e riqualificata. Tanti cittadini, guidati dal sindaco Valentina Vadi e dalla responsabile deipubblici del comune Lucia Ermini, sono stati accompagnati venerdì scorso in una passeggiata alla scoperta del nuovoper vedere i risultati degli interventi ormai giunti al termine. Alla passeggiata, oltre ai cittadini, hanno preso parte anche Emanuel Franciolini della Cab, impresa che ha realizzato ie Gianluca Monicolini per Cooperative forestali Toscana verde e Sag Società Cooperativa Agricola. Il progetto, condiviso dall’Amministrazione con i residenti attraverso incontri pubblici, ha avuto lo scopo primario di mettere in sicurezza i pedoni, con particolare attenzione ...