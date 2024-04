Samardzic non esulta più | «Così fa male! L’Inter vuole lo scudetto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024)dopo aver trovato quasi casualmente il gol in Udinese-Inter, in un’intervista su DAZN ha commentato la prestazione della sua squadra. SCONFITTA MERITATA – Lazarha parlatodopo la partita persa contro: «Alla fine è mancato solo il punto, ora dobbiamo guardare avanti a testa alta. Pensiamo alle prossime partite dove dobbiamo fare punti. Siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto.vincere lo, hanno giocato bene. Per noi sarebbe stato un punto molto importante, per questo abbiamo difeso fino all’ultimo minuto. Poi hanno segnato, famentalmente. Dobbiamo risolvere questa situazione perché dobbiamo fare meglio da qui in avanti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...