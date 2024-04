Salone del Mobile 2024 | gli appuntamenti fashion del Fuorisalone da non perdere

(Di lunedì 8 aprile 2024) Installazioni, eventi, progetti speciali. Al via una nuova settimana del design che, dal 16 al 21 aprile, animerà la città di Milano. Qui una mini-guida per destreggiarsi tra glipiù modaioli delle griffe

Federico Fashion Style annuncia il ritorno in televisione dopo un periodo d’assenza: sarà alla guida di un programma. Federico Fashion Style annuncia il ritorno in tv (credits @vanityfair.it) – ... (ilcorrieredellacitta)

La Sgrevi parte alla volta del Salone del Mobile di Milano - Il personale dello showroom aretino sarà all’importante fiera mondiale dell’arredamento al via da martedì 16 aprile ...lanazione

Esclusivo: Speciale Video dell'International Multihull Show 2024 – Scopri il Meglio dei Catamarani - Il Multihull Boat Show 2024 a La Grande-Motte si è concluso, confermandosi come il punto di riferimento in Europa per gli amanti dei multiscafi. Non perderti il nostro esclusivo speciale video per un' ...solovela

Quando ci sarà la Milano Design Week 2024 Date, biglietti, cosa vedere e dove si svolge - Quando ci sarà la Milano Design Week 2024 Le date e i biglietti La Milano Design Week 2024 torna in scena dal 15 al 21 aprile, con protagonista il Salone del Mobile.Milano e con tanti altri eventi in ...tag24