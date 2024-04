S’allarga accordo chip Usa-TSMC | 6 | 6 mld USD sussidi per 3 fabbriche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 apr. (askanews) – Gli Stati uniti hanno annunciato oggi unper finanziare ulteriormente la costruzione dididel principale produttore globale di semiconduttori a contratto, la Taiwan Semiconductor Macufacturing Company (), il che porterà a tre gli impianti che il produttore taiwanese realizzerà in Arizona. L’amministrazione Biden ha comunicato che il Dipartimento del Commercio degli Stati uniti eArizona Corporation (Arizona), la filiale Usa di, hanno firmato un memorandum preliminare non vincolante per fornire ‘fino a 6,6 miliardi di dollari in finanziamenti diretti nell’ambito delS and Science Act’. Questo finanziamento andrebbe a sostegno dell’investimento didi oltre ...