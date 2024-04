Sainz | c’è già nostalgia Le critiche alla Ferrari | “Deve restare Hamilton? Un errore”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

Roma, 8 aprile 2024 – Vittoria in Australia e i podi conquistati in Bahrain e Giappone: Carlossta vivendo un inizio di Mondiale di Formula 1 entusiasmante. Tre gare da protagonista – in Arabia Saudita non ha corso per l'operazione di appendicite – e una costante supremazia, sia in gara sia in qualifica, sul compagno di squadra Charles Leclerc. E così laha voluto celebrare il suo pilota sui social: "3 gare e 3 podi per Carlosnel 2024. Che inizio di stagione!», si legge nel post su Instagram.