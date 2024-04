Sacchetti | Questo è lo spirito giusto Foreman | Daremo tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una sconfitta che ha fatto talmente alterare l’entourage della Dinamo che alla fine il figlio del presidente Sardara rifiuta di stringere la mano a. Un gesto incomprensibile, se si pensa che Meo per Sassari è l’equivalente di Bianchini per Pesaro, ha regalato alla Sardegna il primo e unico scudetto della sua storia. Lui invece è sempre un galantuomo, il suo primo pensiero non è per la vittoria, ma per Gianni Petrucci, vittima di un grave incidente stradale: "Il primo pensiero è per il mio presidente, dato che sono stato fra le altre cose anche l’allenatore della Nazionale". Poi passa a parlare della sua di squadra: "Avevamo già dimostrato di avere ancora qualcosa dentro la settimana scorsa a Treviso, però non era bastato. Ma l’importante è proprio giocare coned è grazie a quello che, quando siamo andati ...