Sabatini si diverte | «Inter con 100 punti? Magari col caldo si addormenta»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024)conferma la superiorità dell’rispetto a tutte le altre squadre di Serie A, ma poi conclude con una battuta ironica. SUPERIORE ?venuto su Radio Sportiva, Sandroconferma la superiorità dei nerazzurri e poi conclude con una provocazione ironica: «Siccome l’ha vinto con 100non è che le altre hanno fallito? L’vince perché è più forte. E’ un campionato come l’anno scorso del Napoli, i nerazzurri sono destinati probabilmente a fare 100colsi addormenterà e ne farà di meno».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...