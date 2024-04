Russia schiera in Ucraina carro armato per la guerra nucleare, perché e cosa sta succedendo - L’ultima volta era stato utilizzato a Chernobyl per rimuovere i detriti nucleari. Ora il carro armato russo Ladoga è stato schierato nella guerra in Ucraina. Le prove Un video ...ilmessaggero

Ucraina, la Germania si schiera contro la Russia: truppe tedesche schierate in Lituania - Il Ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha dichiarato che questa è la prima volta che la Bundeswehr schiera in forma permanente un'unità al di fuori del territorio nazionale.ilquotidianoitaliano

Morto in custodia cautelare un attivista russo che aiutava gli ucraini a tornare in patria - Alexander Demidenko era stato arrestato a ottobre del 2023, poi era stato trattenuto in un centro di detenzione preventiva di Belgorod per possesso illegale di armi da fuoco.lettera43