Rugby | morto Andé Boniface | leggenda francese del Cinque Nazioni

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lutto nel mondo del. Èall’età di 89 anni André, ex trequarti-centro-ala della Francia che vinse i suoi primi Tornei del. Originario delle Landes, crebbe nel suo club cittadino, l’U.S. Montfort; passato al Dax a 17 anni nel 1952, vi rimase pochi mesi prima di passare al Mont de Marsan, con il quale vinse un campionatonel 1963 e tre Coppe di Francia consecutive dal 1960 al 1962, che costituiscono tuttora il palmares di tale club. Esordì in Nazionale nel corso del1954, in occasione della prima vittoria della Francia nel Torneo, sebbene a pari merito di Galles e Inghilterra. Qualche anno più tardi disputò il suo primo incontro internazionale in coppia con suo fratello ...

