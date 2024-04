Rugby | la Benetton sfiderà Connacht per un posto in semifinale in Challenge Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si sono disputati nel weekend i match che valevano per gli ottavi di finale diCup e a fare festa è stata laTreviso, che si è imposta sui Lions in inferiorità numerica e ha staccato il biglietto per i quarti di finale europei. E domenica prossima i veneti sfideranno gli irlandesi delper unin. Gli ottavi di finale, infatti, non hanno visto solo laTreviso imporsi 27-17 contro i sudafricani Lions, ma anche i ragazzi di Galway hanno vinto 30-40 in casa di Pau, con veneti e irlandesi che ora si incroceranno nei quarti. Vittoria anche per gli inglesi di Gloucester, che si sono imposti 30-25 contro Castres, con Stephen Varney titolare per i padroni di casa. E il Gloucester ai quartii gallesi Ospreys, ...