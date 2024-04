Roma | Zaratti AVS | ‘gestione rifiuti fuori controllo | ancora un incendio ad Ardea’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 apr. (Adnkronos) – “Una nube nera copre i cieli disud da questa mattina presto:unin una discarica abusiva manda in fumo pneumatici edi ogni tipo. Ci rivolgiamo con una interrogazione ai ministri dell?Ambiente e della Salute, Gilberto Pichetto Fratin e Orazio Schillaci, perché intervengano in questa situazione di caos per mettere fine alle discariche abusive e garantire la salute pubblica. La discarica che ha preso fuoco oggi era stata segnalata dai comitati dei residenti, perché nessuno è intervenuto? Questo è un aspetto che speriamo venga indagato dalle autorità locali perché evidentemente c?è chi non vuole mettere fine alla gestione caotica dei. Un mese fa unha colpito l?area di Mezzocammino mentre ricordo il ...