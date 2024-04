Roma | turisti rapinati | pugno in faccia per strappargli il cellulare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sono sempre più frequenti furti e anche rapine ai danni di. Piazza dei Cinquecento, adiacente alla Stazione Termini, è un luogo costantemente monitorato dalle forze dell’ordine proprio in quanto troppo spesso teatro di aggressioni ai danni di visitatori. La Polizia interviene per due rapine ad altrettanti– foto di repertorio – Ilcorrieredellacittà.comGli investigatori del commissariato Viminale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due uomini, un 28enne tunisino e un 23enne egiziano, poiché entrambi gravemente indiziati del reato di rapina. La rapina in piazza dei Cinquecento Nello specifico, i poliziotti hanno fermato il 28enne tunisino poiché hanno accertato che, nella mattinata del 20 marzo scorso, una persona, mentre era in piazza dei Cinquecento in attesa dell’autobus per Fiumicino, ha visto un uomo avvicinarsi, per poi ...