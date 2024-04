Roma | tiro a segno a pochi metri dai giochi per bimbi | scatta l’allarme nel parco | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sparava in unpubblico con un fucile a pallini, adall’areaper bambini, fermato dalla Polizia Locale. Le armi sequestrate dalla Polizia Locale – (ilcorrieredellacitta.com) Erano intenti a svolgere i consueti controlli all’interno di un mercato del VIII Municipio, gli agenti del Gruppo Tintoretto della Polizia Locale diCapitale, quando , ieri, sono stati richiamati da alcuni cittadini per la presenza, in un’area verde compresa tra via Paolo di Dono e Via del Serafico, di un soggetto che sparava con un grosso fucile e delle pistole contro un bersaglio di carta, apposto sul muretto di recinzione del, vicino aidestinati all’infanzia. Gli agenti sono accorsi sul luogo indicato e hanno fermato l’uomo, un italiano di ...