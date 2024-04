Roma | studente 21enne trovato morto in casa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Aveva raggiuntoper studiare. Da Campello sul Clitunno, in Umbria, ilFlavio Benedetti, si era spostato per raggiungere la Capitale dove viveva in un appartamento in affitto, insieme a un coinquilino. Ed è stato proprio quest’ultimo a fare la macabra scoperta venerdì scorso: hail corpo senza vita del. Il ragazzo ha dato l’allarme e sul posto, come riporta La Repubblica, sono corsi i sanitari del 118 che non hanno potuto fare niente per salvare la vita del giovane. Ambulanza, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del– repertorio – ilcorrieredellacitta.com L’autorità giudiziaria ha messo a disposizione della famiglia la salma Dai primi accertamenti sembra che Flavio sia stato stroncato da un malore, visto che sembra gli fosse stata ...