Roma | panchina a Manuel Pellegrini? Pioggia di smentite

Rosella Sensi , ex presidente della Roma , ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Radio1 si gode l’importante successo dei giallo Rossi nel derby contro la Lazio: “Sabato è stata una giornata ... (sportface)

"Sta facendo bene, andrà valutato anche per attaccamento, personalità e determinazione" ROMA - "Sabato è stata una giornata particolare, la vittoria mancava da tanto tempo ed è arrivata giocando ... (ilgiornaleditalia)

Houssem Aouar, centrocampista algerino della Roma, non era atteso nell`elenco dei titolari per il derby contro la Lazio, ma non figura nemmeno... (calciomercato)