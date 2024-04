Rom incinta picchiata | Meloni | “Inaccettabile Dal governo lotta al racket | altri chiudevano gli occhi”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Continueremo a implementare questo lavoro per fermare ildel borseggio e proteggere la sicurezza di tutti i cittadini, specialmente nelle stazioni, nelle metropolitane e in tutte le zone sensibili della nostra Nazione”. Con un post sui social il presidente del Consiglio, Giorgia, ha commentato la notizia della borseggiatrice romalla stazione Termini dai suoi sfruttatori poiché non aveva rubato abbastanza. Il premier ha parlato di “episodio”, ricordando le misure anti borseggio inserite dalnel Pacchetto sicurezza.: “Episodio. Noi intervenuti contro ilgli” “L’ennesimo episodio ...