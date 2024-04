Rom incinta picchiata dal clan perché non rubava abbastanza Kelany | vergognoso silenzio della sinistra

(Di lunedì 8 aprile 2024) “La donna romche si è ribellata al giogo dello sfruttamento del suo, malmenata a calci e pugninon voleva più rubare, oggi ha avuto il suo bambino. Costretta ad un parto prematuro per le percosse, fortunatamente è salva così come il suo bambino, ma poteva finire tragicamente”: così Sara, responsabile del dipartimento immigrazione di Fratelli d’Italia.: “che danon ci sia stata una voce di condanna” “Un crimine di un’efferatezza indicibile – prosegue la deputata di Fratelli d’Italia – commesso da sfruttatori senza scrupoli e che dovrà essere punito in maniera esemplare. Un abbraccio alla neo mamma, alla quale tributo solidarietà e benvenuto al piccolino.che da...

Picchiata per non avere rubato abbastanza denaro. Ci sarebbe questo, secondo un articolo del Corriere della Sera, dietro la brutale aggressione ad una donna sulla banchina della stazione Termini ... (gazzettadelsud)

Era stata picchiata in metropolitana a Roma da chi la sfruttava perché non aveva rubato abbastanza . Un brutale pestaggio avvenuto sulla banchina della stazione Termini, nonostante fosse incinta ... (tg24.sky)

