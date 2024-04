Rocco Tanica | “LOL è un gioco sadico | l’analisi mi ha aiutato a partecipare”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 8 aprile 2024)si racconta in un'intervista a Fanpage.it, dalla partecipazione a LOL 4 al percorso con gli Elio e le storie tese, le intuizioni di Pippo Baudo, i Sanremo con Carlo Conti, la salute mentale: "Dieci anni fa sono andato in analisi perché ero nei guai, ora lo faccio per esplorare le mie emozioni".