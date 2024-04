Roberta Bacarelli | domani la presentazione della collezione Primavera Estate 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ladiche sarà presentata martedì 9 aprile all’HBtoo, vuole mettere in risalto l’artigianalità del prodotto e tutto il lavoro che c’è dietro una creazione e quindi un capo. Quel che si vuole celebrare, si legge in una nota, “è la sartoria, la creazione di un abito da zero, cucito sulla personalità di una donna”. “È questo che mi appassiona – afferma la stilista napoletana – lavorare a stretto contatto con le clienti aiutandole attraverso le mie creazioni a valorizzarne la silhouette e la personalità”. “Il confine tra prêt-à-porter e haute couture – continua – è sottilissimo: esprimere contemporaneità attraverso i miei capi, attraverso i tessuti, è una sfida costante. In passerella sfilano donne che raccontano la loro sensualità ...