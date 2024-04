Robert Downey Jr su un possibile ritorno di Iron Man | Ne sarei felice | fa parte del mio DNA

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'attore premio OscarJr ha spiegato perché sarebbedi interpretare Tony Stark/Man ancora una volta.Jr non ha escluso un suonel MCU con ladiMan, ribadendo ancora una volta l'importanza avuta dal personaggio nella sua vita e carriera. L'eroe è uscito di scena in Avengers: Endgame, sacrificandosi per sconfiggere definitivamente il malvagio Thanos. Le dichiarazioni dell'interprete diMan Alcuni mesi fa Kevin Feige, responsabile del Marvel Cinematic Universe, aveva smentito categoricamente che fosse in programma unsugli schermi di Tony.Jr., intervistato da ...