Rivolta dei tifosi azzurri a Monza | “De Laurentiis | meritiamo di più”

Un cartone di Tavernello costa mediamente due euro nei supermercati italiani. E una bottiglia con la gloriosa dicitura Grand Vin de Bordeaux ? Si può portare via a 1,66 euro in Francia. È sempre più ... (gamberorosso)

I lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina vanno avanti spediti. Il 3 aprile la società ‘ Stretto di Messina ’ ha pubblicato la lista completa delle case da demolire e delle aree ... (velvetmag)

I venezuelani all’estero chiedono che i quasi 10 milioni della diaspora possano votare I venezuelani di tutto il mondo sono scesi in piazza nel mondo ieri e lo faranno anche oggi per chiedere un ... (nicolaporro)

Pensioni, Quota 97,6 confermata nel 2024 e 2025. Tutte le vere scadenze - A tal proposito, per chi vuole ricorrere a Quota 97,6 (di seguito capiremo perché si chiama così) per andare in pensione a 61 anni e qualche mese nel 2025 deve affrettarsi perché entro il prossimo 1 ...money

Meno traghetti per le isole minori, sindaci in Rivolta - Stop ai collegamenti marittimi integrativi con le isole minori con la conseguenza che si ridurrà la frequenza e la capacità del trasporto dei passeggeri e delle merci. La Società Navigazione Siciliana ...mondopalermo

Come vorresti Pavia Il questionario dei comitati anti Pgt per il futuro sindaco - La Rete sta raccogliendo i suggerimenti dei cittadini. Mobilità, decoro e sicurezza. Il questionario è distribuito nelle librerie ...laprovinciapavese.gelocal