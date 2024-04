Rivelato il prezzo del Motorola Edge 50 Pro per i mercati europei

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024)ha recentemente lanciato il suo smartphone di fascia media, il Moto50 Pro, in India e sembra che sia in procinto di debuttare anche sul mercato europeo. Secondo le voci, ileuropeo del50 Pro dovrebbe essere pari a 699 euro per la configurazione con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. La disponibilità del telefono sul mercato indiano, fornisce una base per comprendere le sue specifiche principali. Ci aspettiamo che il50 Pro offra un display di alta qualità, un processore performante, una fotocamera versatile ed una batteria affidabile. La rimozione dell’elenco dei prezzi dal sito Web di shopping aggiunge un alone di mistero al lancio imminente del dispositivo in Europa. Il...