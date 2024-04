Rita Ora lancia il suo nuovo brand per capelli Typebea

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Diciamo cheOra era l’ultima delle celebrities a non essere entrata nella beauty of fame, e a non aver regalato al suo pubblico un marchio beauty tutto suo. E adesso è arrivato il momento. : ecco tutto quello che sappiamo sul suodebutto La data di lancio nelbeauty duOra è il 18 aprile: la cantante e attrice lancerà la sua linea per la cura dei, pronunciata “Type B”, con un siero, un trattamento lucidante, uno shampoo e un balsamo, tutti orientati alla riparazione e alla crescita deidanneggiati. Per Ora, nota per cambiare continuamente acconciatura, gli effetti dell’eccessivo styling stavano diventando troppo grandi per essere ignorati. “Più ero nel settore e più pensavo: ‘Questo è ...