Rischio siccità al Nord? Mercalli | “Il materasso di neve e le piogge | ecco cosa possiamo prevedere”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 aprile 2024 – La certezza: “Fa troppo caldo. Lo zero termico a 4.200-4.300 metri è un valore che dovrebbe registrarsi da giugno in poi. Fortemente anomalo”. Luca, presidente della Società meteorologica italiana, parte da qui e osserva: “Questo vuol dire che lafonde prima del tempo”. Professore, la Sicilia per laha chiesto le navi cisterna. Com’è la situazione al? "In questo momento la riserva d’acqua per l’estate c’è, anzi siamo in esubero. Basta guardare i numeri: ci sono 4 metri disopra i 3mila metri sulle Alpi. Un belche può consentire una buona alimentazione dei fiumi che arrivano nel Po”. Naturalmente la previsione ha un tempo specifico. "Chiaro, se a maggio arriva un’ondata di caldo africano che consuma tutta ...