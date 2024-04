Rinnovo Kvaratskhelia | la mossa del Napoli per allontanare il Barca

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilpensa aldiperil Barcellona dalle insidie per l’attaccante georgiano Ilpensa aldiperil Barcellona dalle insidie per l’attaccante georgiano. Gli azzurri, infatti, vogliono prolungare il contratto dell’esterno con un cospicuo adeguamento per convincerlo a restare. Si parla di 2-3 milioni netti a

De Laurentiis vuole Calzona come vice. Sinatti ha rinnovato - Il Napoli ha rinnovato il contratto di Francesco Sinatti per la prossima stagione. De Laurentiis ha proposto a Calzona di restare come vice allenatore. Mentre il Napoli inizia a muoversi in vista dell ...informazione

La strategia del Napoli per blindare Kvara: Rinnovo, adeguamento e clausola rescissoria - Il Napoli sta studiando la strategia per blindare Khvicha Kvaratskhelia. L'intenzione di De Laurentiis - scrive Mediaset - è garantire al georgiano un percorso alla Osimhen, ovvero un Rinnovo del cont ...tuttonapoli

Sportitalia - Palmeri: "Zirkzee logora chi non ce l’ha: il Milan fa le cose per bene, ma Inter, Juventus e Napoli ci pensano" - Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha parlato di mercato nel suo editoriale odierno. Le sue parole da Sportitalia.com: "Ci sono tre talenti che attraversano prorompenti la Serie ...tuttojuve