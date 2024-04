Rifugi Alpini | il portale del Cai per prenotarli e i 10 indimenticabili

Rifugi Alpini: il nuovo portale per prenotarli (e scoprire il più belli) - È uno dei Rifugi più frequentati e apprezzati della Val Seriana, trovandosi in una posizione di notevole interesse paesaggistico, naturalistico ed escursionistico. È dotato di circa 80 posti letto, ...vanityfair

La storia di Federico Pessina, il più giovane Rifugista d’Italia: da Paderno Dugnano alla baita a 2mila metri - Fin da giovane il ragazzo ha covato l’amore per la montagna. Poi, l’iscrizione al CAI e il bando vinto per un Rifugio sperduto in Valchiavenna ...ilgiorno

Cade sul sentiero, sbatte la testa, si rialza, barcolla e precipita nel vuoto: un 82enne salvato prima da due freeclimber e poi dal soccorso alpino - DOLCE'. Cade mentre sta percorrendo un sentiero posto sulla sommità di una parete di roccia, sbatte la testa, si rialza, barcolla e precipita nel vuoto, fermandosi tra le vegetazione della parete, dop ...ildolomiti