Riciclo Carta | Comieco presenta il suo piano per il Sud

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato il presidente Nazionale di, Alberto Marchi a nome del consorzio deldegli imballaggi, a spiegare alla platea del Salone dei Marmi che ha ospitato questa mattina il primo convegno nell’ambito della Paper Week, la settimana della, i motivi per i quali il consorzio che presiede ha scelto di eleggere Salerno capitale della2024. Un insieme di buone pratiche che hanno distinto le azioni sulla raccolta differenziata nel comune capoluogo dove oggi le conclusioni del convegno sono state affidate al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Il Governatore ha ascoltato interessato i dati e numeri snocciolati nel corso degli interventi, che ha fatto il punto sullo stato della differenziata in tutto il Meridione. In 10 anni la raccolta di ...