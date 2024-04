Riccardo Fogli sull’addio ai Pooh | “Volevo bene a Patty Pravo | mia moglie mi aveva cacciato di casa”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il viaggio di: daialla carriera da solista Nel 1966,intraprende un viaggio musicale con l’iconica band, segnando l’inizio di un profondo legame. Tuttavia, dopo sette anni, nel 1973,diede l’addio alla band, aprendo la strada alla carriera solista. Nonostante la separazione,si è riunito con iper il loro tour cinquantennale nel 2015-2016 e si unirà nuovamente a loro per un tour estivo attraverso le pittoresche piazze italiane. Una schietta rivelazione a Domenica In Nel corso di una apparizione a Domenica In al fianco di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian,ha fatto luce sui motivi del suo allontanamento dai. ...

