Riardo | scontro tra moto | muore centauro 63enne di Marcianise

(Di lunedì 8 aprile 2024). Tragedia sulle strade del casertano. Nel pomeriggio di domenica, undi 63 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. È accaduto a, sulla Casilina. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, ladella vittima, Luigi Petruolo di, si è scontrata con un altro mezzo a due ruote. L’uomo, cadendo, avrebbe battuto la testa contro un muretto, ai margini della carreggiata. Inutili i soccorsi. La salma è stata trasportata all’ospedale di Caserta per l’autopsia. In sella all’altraaltre due persone, ricoverate nel nosocomio di Piedimonte Matese. Hanno riportato ferite, ma non sono in pericolo di vita. Sulla dinamica dei fatti indagano i carabinieri.