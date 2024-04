Riapre la Caserta-Foggia | soddisfazione dell’On le Grant

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 aprile 2024). Riprende la circolazione ferroviariaa meno di un mese dalla frana dovuta al maltempo verificatasi nella galleria Starza, come confermato questa mattina anche da Trenitalia e RFI in una nota congiunta. “Un importante risultato per migliaia di cittadini grazie al lavoro svolto con grande attenzione in sinergia con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al fine di porre riparo ai disagi dei viaggiatori, soprattutto i pendolari”, dichiara l’Eurodeputato Valentino, membro del Gruppo ID.