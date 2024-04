Rho | in mostra a Villa Burba le opere di Maurizio Duranti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Rho (Milano) – Sarà inaugurata sabato 13 aprile alle 17.30 nella Sala delle Colonne e nella Sala Filatoio dia Rho, la"Paesi" in ricordo dell'artista. Organizzata dal Comune di Rho e dall'associazione culturale Gpc Arte, la retrospettiva è stata curata dalla critica d’arte Cristina Palmieri e inserita nel progetto "Art in the City". Nella serie diintitolata "Paesi", il noto architetto e designer(morto nel 2021), esprime una ricerca di essenzialità che ambisce alla purezza formale e cromatica. La sua pittura si configura come attività rigorosamente costruttiva e selettiva, che ambisce a una raffigurazione degli elementi severa, al rigore architettonico, alla rappresentazione strutturale ...