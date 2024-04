RF Microtech fornirà le antenne per far parlare la Terra e lo spazio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) È UN’AZIENDA GIOVANE, proiettata verso loma con le gambe ben salde ae un futuro tutto in ascesa. L’azienda perugina RF, 35 addetti tra dipendenti e collaboratori, specializzata nella realizzazione die dispositivi intelligenti a radiofrequenza utilizzati nelle telecomunicazioni terrestri e spaziali, è stata chiamata a partecipare al programma Iride, promosso dall’Agenzia Spaziale Europea e da quella Italiana che prevede di realizzare entro il 2026 una costellazione ibrida di satelliti con sensori dedicati all’osservazione della. In particolare, RFè stata selezionata da Thales Alenia Space Italia per fornire un filtro e un’antenna in banda X per i satelliti Nimbus e Nox. Elisa Fratticcioli (nella foto sopra la terza da sinistra), Ceo e ...